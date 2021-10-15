СНБО расширил перечень санкций за организацию выборов в Госдуму на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны расширил перечень санкций против организаторов выборов в Государственную думу РФ на оккупированных территориях Украины — в Крыму и на Донбассе.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Принято решение в отношении людей, которые участвовали в голосовании и обеспечивали выборы на территории Крыма и на Донбассе. Сегодня против 237 человек были применены санкции», — сказал он.
Впоследствии Данилов добавил, что в этот список внесли в основном членов «избирательных комиссий» на оккупированных территориях Украины.
- На выборах в Госдуму России победила партия Владимира Путина. К голосованию привлекали жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Участие в выборах принимали более 400 тысяч человек.
- Верховная Рада Украины постановлением не признала в целом выборы, ЕС и США заявили, что не будут признавать выборы в Крыму.