Голова парламенту Стефанчук: Рада може зібратися за позачергове засідання 21 жовтня

Верховна Рада може провести позачергове пленарне засідання 21 жовтня, на ньому планують розглянути законопроєкти, пов’язані з євроінтеграцією України.

Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук, спілкуючись із журналістами 14 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

«Позачергове засідання, наскільки я знаю, буде заплановано в четвер у другій половині дня. Це відповідь парламенту саміту Україна-ЄС, який пройшов дуже успішно: ми отримали угоду «Відкрите небо», яку не могли отримати протягом 30 років державності України. Було дуже багато запевнень поза кулуарними зустрічами, і навіть ті колеги з ЄС, які завжди замовчували про європейську перспективу України, про це вже відверто заговорили», — розповів він.

За словами Стефанчука, державний бюджет на 2022 рік Рада розглядатиме 20 жовтня.

«У нас 18 числа засідання комітету, 20 жовтня ми будемо голосувати бюджет в залі в першому читанні. Наскільки я знаю, ті показники, які сьогодні закладаються і щодо яких триває дискусія, вони на великий відсоток більші, ніж було до цього», — сказав голова ВР.

Також він зазначив, що в бюджет-2022 закладена зарплата медичних працівників — «безпрецедентне рішення», якого «ще не було» в Україні.

«Безперечно, ми маємо відшукувати джерела, звідки все ми маємо робити, тому ми повинні ухвалювати і низку так званих ресурсних законів. Вони теж будуть стояти на порядку денному Верховної Ради», — додав Стефанчук.

Прокоментував голова парламенту і питання кадрових рішень у Кабміні.

«Станом на зараз у Верховній Раді не перебуває жодного подання з кадрових питань. Усе решта — це домисли, які будуть точно неправильно трактуватись», — запевнив він.