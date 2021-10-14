Глава парламента Стефанчук: Рада может собраться за внеочередное заседание 21 октября

Верховная Рада может провести внеочередное пленарное заседание 21 октября, на нем планируют рассмотреть законопроекты, связанные с евроинтеграцией Украины.

Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук, общаясь с журналистами 14 октября, передает Интерфакс-Украина.

«Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано в четверг во второй половине дня. Это ответ парламента саммиту Украина-ЕС, который прошел очень успешно: мы получили соглашение «Открытое небо», которое не могли получить за 30 лет государственности Украины. Было очень много заверений вне кулуарных встреч, а\ те коллеги из ЕС, которые всегда замалчивали тему европейской перспективы Украины, об этом уже откровенно заговорили», — рассказал он.

По словам Стефанчука, государственный бюджет на 2022 год Рада будет рассматривать 20 октября.

«У нас 18 числа заседание комитета, 20 октября мы будем голосовать бюджет в зале в первом чтении. Насколько я знаю, те показатели, которые сегодня закладываются и в отношении которых продолжается дискуссия, они на большой процент больше, чем было до этого», — сказал глава ВР.

Также он отметил, что в бюджет-2022 заложена зарплата медицинских работников — «беспрецедентное решение», которого «еще не было» в Украине.

«Безусловно, мы должны искать источники, откуда все мы должны делать, поэтому мы должны принимать и ряд так называемых ресурсных законов. Они тоже будут стоять на повестке дня Верховной Рады», — добавил Стефанчук.

Прокомментировал глава парламента и вопрос кадровых решений в Кабмине.

«На сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления по кадровым вопросам. Все остальное — это домыслы, которые будут точно неправильно трактоваться», — заверил он.