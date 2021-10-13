«Укрзалізниця» розповіла про нові обмеження на період посилення карантину: Із 21 жовтня або вакцина, або тест

В Україні з 21 жовтня посилюють карантин — для подорожі «Укрзалізницею» між областями буде потрібен або сертифікат про вакцинацію, або ПЛР- чи експрес-тест, який зробили за 72 години до подорожі.
Про це на брифінгу в середу, 13 жовтня, розповів керівник пасажирського напряму «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
Усі, хто мають квитки на 21 жовтня і далі, підпадатимуть під ці обмеження. При посадці кожен провідник перевірятиме квиток, паспорт і відповідний документ: сертифікат вакцинації (як паперовий, так і в додатку «Дія») або ПЛР- чи експрес-тест, який зробили за 72 години. Потяги «Інтерсіті» мають дещо іншу процедуру перевірки: спочатку сіли, потім перевірка. Однак через карантин це змінять — перевірка буде при посадці.
Якщо пасажир сідає у «жовтій» зоні, то достатньо буде однієї дози вакцини. Якщо у «червоній», вакцинація має бути повною (дві дози). На дітей ці нововведення не поширюються, вони можуть їздити вільно.
У випадку відсутності будь-якого з трьох вищезазначених документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки — гроші за це повернуть, ось порядок.
Ідеться саме про далеке міжобласне сполучення, ці обмеження не торкнуться тих, хто їде у приміському напрямку.
Аби перевірка була ефективною, «а не профанацією», «Укрзалізниця» просить долучитись правоохоронців, адже у них більше повноважень. Також залізниця звернулась до найбільших лабораторій, аби на вокзалах можна було розгорнути пункти для експрес-тестування «із більш-менш нормальними цінами». У цьому питанні просять допомогти у Міністерства охорони здоровʼя.
Перцовський додав, що станом на 13 жовтня в «Укрзалізниці» приблизно 15% персоналу вакциновані принаймні однією дозою.
- З 21 жовтня в Україні посилюють карантин — потрапити до поїзда, автобуса чи літака можна буде лише за умови наявності сертифікату про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту на коронавірус. На дітей ці нововведення не поширюються.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося. Серед лідерів за поширенням коронавірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро й Одеса.
- Херсонська область з 15 жовтня у «червоній» карантинній зоні.