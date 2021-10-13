«Укрзалізниця» рассказала о новых ограничениях на период усиления карантина: С 21 октября или вакцина, или тест

В Украине с 21 октября усиливают карантин — для путешествий на поездах «Укрзалізниці» между областями потребуется или сертификат о вакцинации, или ПЦР- или экспресс-тест, который сделали за 72 часа до путешествия.

Об этом на брифинге в среду, 13 октября, рассказал руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

Все, у кого есть билеты на 21 октября и дальше, будут подпадать под эти ограничения. При посадке каждый проводник будет проверять билет, паспорт и соответствующий документ: сертификат вакцинации (как бумажный, так и в приложении «Дія») или ПЦР или экспресс-тест, который сделали за 72 часа. У поездов «Интерсити» несколько иная процедура проверки: сначала сели, потом проверка. Однако из-за карантина это изменят — проверка будет при посадке.

Если пассажир садится в «желтой» зоне, то достаточно будет одной дозы вакцины. Если в «красной», вакцинация должна полной (две дозы). На детей эти нововведения не распространяются, они могут ездить свободно.

В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке — деньги за это вернут, вот порядок.

Речь идет именно о дальнем межобластном сообщении, эти ограничения не коснутся тех, кто ездит в пригородном направлении.