У Києві ситуація з COVID-19 погіршується. У лікарнях люди у важкому стані, почали хворіти діти

Мер Києва Віталій Кличко заявив про погіршення в столиці ситуації із коронавірусом.
У лікарні, які приймають хворих на COVID-19, надходить на добу більш як 300 осіб. В основному це люди, які не пройшли вакцинацію (понад 95%). Набагато більше почало хворіти дітей. За словами Кличка, лікарі кажуть, що вірус став більш агресивним.
На стаціонарному лікуванні в Києві з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться 1 837 пацієнтів, 1 297 з них — у важкому стані. Кисневої підтримки потребують 1 512 осіб.
Мер зазначає, що у невакцинованих хворих частіше зустрічаються ускладнення.
- В Україні нова хвиля коронавірусу — вона почалася раніше, ніж її чекали. У «помаранчеву» зону карантину вже потрапили 15 областей України, а частина з них посилила карантинні заходи.
- З 21 жовтня в Україні нові правила пасажирських перевезень на час карантину, зокрема встановлюють обовʼязкову наявність документів про вакцинацію у пасажирів і водіїв транспорту міжрегіонального сполучення.