В Киеве ситуация с COVID-19 ухудшается. В больницах люди в тяжелом состоянии, начали болеть дети

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ухудшении в столице ситуации с коронавирусом.

В больницы, которые принимают больных COVID-19, поступает в сутки более 300 человек. В основном это люди, которые не прошли вакцинацию (более 95%). Гораздо больше начало болеть детей. По словам Кличко, врачи говорят, что вирус стал более агрессивным.

На стационарном лечении в Киеве с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1 837 пациентов, 1 297 из них — в тяжелом состоянии. В кислородной поддержке нуждаются 1 512 человек.

Мэр отмечает, что у невакцинированных больных чаще встречаются осложнения.