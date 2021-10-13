У Харківській області працівників турагентства та медичної лабораторії викрили у підробці ПЛР-тестів на коронавірус

У Харківській області викрили чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на коронавірус — її організували двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, під час продажу турів за кордон зловмисники пропонували клієнтам придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19, що дозволяло їм швидко та безперешкодно перетнути кордон, а також ухилитися від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

Після повної передоплати зловмисники надсилали дані до медлабораторії, де без забору зразків виписували фальсифіковані ПЛР-тести. Також недостовірну інформацію вносили у медичну систему ЕСОЗ, а звідти дані потрапляли у додаток «Вдома».

Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок про результати ПЛР-тестів, заробляючи на цьому понад 500 тисяч гривень.

Під час обшуків у медлабораторії, в офісі турагентства та вдома у фігурантів провадження правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами діяльності.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України), вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам схеми.