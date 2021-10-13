В Харьковской области работников турагентства и медицинской лаборатории уличили в подделке ПЦР-тестов на коронавирус

В Харьковской области разоблачили очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на коронавирус — ее организовали двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, при продаже туров за границу злоумышленники предлагали клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19, позволявшие быстро и беспрепятственно пересечь границу, а также уклониться от обязательной 14-дневной самоизоляции.
После полной предоплаты злоумышленники отправляли данные в медлабораторию, где без забора образцов выписывали фальшивые результаты ПЦР-тестов. Также недостоверную информацию вносили в медицинскую систему ЕСОЗ, а оттуда данные попадали в приложение «Вдома».
Ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок о результатах ПЦР-тестов, зарабатывая на этом более 500 тысяч гривен.
Во время обысков в медлаборатории, в офисе турагентства и дома у фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами деятельности.
Сейчас открыто уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), решается вопрос о сообщении о подозрении участникам схемы.
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