В Харьковской области работников турагентства и медицинской лаборатории уличили в подделке ПЦР-тестов на коронавирус

В Харьковской области разоблачили очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на коронавирус — ее организовали двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, при продаже туров за границу злоумышленники предлагали клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19, позволявшие быстро и беспрепятственно пересечь границу, а также уклониться от обязательной 14-дневной самоизоляции.

После полной предоплаты злоумышленники отправляли данные в медлабораторию, где без забора образцов выписывали фальшивые результаты ПЦР-тестов. Также недостоверную информацию вносили в медицинскую систему ЕСОЗ, а оттуда данные попадали в приложение «Вдома».

Ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок о результатах ПЦР-тестов, зарабатывая на этом более 500 тысяч гривен.

Во время обысков в медлаборатории, в офисе турагентства и дома у фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами деятельности.

Сейчас открыто уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), решается вопрос о сообщении о подозрении участникам схемы.