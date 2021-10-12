Reuters: Китайський мільярдер Джек Ма знайшовся у Гонконзі. Він зник після публічного конфлікту з владою

Засновник Alibaba Group, китайський підприємець Джек Ма, який значною мірою перебуває поза увагою громадськості через конфлікт зі владою, перебуває у Гонконзі та останніми днями зустрічався з діловими партнерами.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела.

Китайський мільярдер тримається в тіні відтоді, як у жовтні 2020 року виступив у Шанхаї з критикою фінансових регуляторів Китаю. Хоча Ма брав участь у кількох заходах на материку з початку 2021 року, це перше спростування чуток про те, що йому заборонили покидати країну.

Reuters пише, що минулого тижня Джек Ма зустрівся принаймні з «кількома» діловими партнерами за обідом. Зазначимо, що в Гонконгу він має щонайменше один розкішний будинок — найбільший маєток регіону площею понад 9 тисяч квадратних метрів, який обійшовся йому у $193,5 мільйона.