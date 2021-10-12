Reuters: Китайський мільярдер Джек Ма знайшовся у Гонконзі. Він зник після публічного конфлікту з владою

Засновник Alibaba Group, китайський підприємець Джек Ма, який значною мірою перебуває поза увагою громадськості через конфлікт зі владою, перебуває у Гонконзі та останніми днями зустрічався з діловими партнерами.
Про це агентству Reuters повідомили два джерела.
Китайський мільярдер тримається в тіні відтоді, як у жовтні 2020 року виступив у Шанхаї з критикою фінансових регуляторів Китаю. Хоча Ма брав участь у кількох заходах на материку з початку 2021 року, це перше спростування чуток про те, що йому заборонили покидати країну.
Reuters пише, що минулого тижня Джек Ма зустрівся принаймні з «кількома» діловими партнерами за обідом. Зазначимо, що в Гонконгу він має щонайменше один розкішний будинок — найбільший маєток регіону площею понад 9 тисяч квадратних метрів, який обійшовся йому у $193,5 мільйона.
Джек Ма зник з публічного поля восени 2020 року — після критики на адресу китайського уряду. Той згодом заблокував продаж акцій його компанії. Після цього Ма лише одного разу з’являвся на публіці — у китайському ЗМІ опублікували відео, в якому він звертається до вчителів із сільських регіонів. Бізнесмен раніше був вчителем англійської мови. Промова Ма стосувалася організованої ним щорічної зустрічі освітян. У ній він розповів, що приділить більше уваги благодійності, однак нічого не сказав про свій конфлікт з урядом і причини зникнення з публічного поля. Також він брав участь у відеоконференції з Путіним.
- Китайський технологічний магнат Джек Ма провів найуспішніший у світі продаж акцій компанії Ant і заробив понад $34 мільярди. Однак уряд викликав Ма на розмову, змусив його припинити IPO і посилив контроль над фінтех-компаніями.
- Згодом стало відомо, що уряд скасував продаж акцій Ant через те, що державні банки могли опинитися під загрозою. Вказівка зупинити публічну первинну пропозицію компанії надійшла безпосередньо від президента. Після цього Джека Ма ніхто не бачив.