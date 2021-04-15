Китайський мільярдер Джек Ма вперше за пів року з’явився на публіці — взяв участь у відеоконференції з Путіним

Китайський мільярдер Джек Ма вперше за пів року взяв участь у публічному заході. Він взяв участь у відеоконференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Business Insider.

Ма з’явився на екрані відеозустрічі засідання Російської географічної спільноти, де був присутній і Путін. Китайський бізнесмен входить до Наглядової ради цієї спільноти. На самому заході Ма не виступав.

Джек Ма перестав бути публічним восени 2020 року після критики китайського уряду. Той згодом заблокував продаж акцій його компанії. Після цього Ма лише одного разу з’являвся на публіці — китайський ЗМІ опублікував його відео, в якому він звертається до вчителів із сільських регіонів. Сам бізнесмен раніше був вчителем англійської мови. Промова Ма стосувалася організованої ним щорічної зустрічі освітян. У ній він розповів, що приділить більше уваги благодійності, однак нічого не сказав про свій конфлікт з урядом і причини зникнення з публічного поля.