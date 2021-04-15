Китайский миллиардер Джек Ма впервые за полгода появился на публике — принял участие в видеоконференции с Путиным

Китайский миллиардер Джек Ма впервые за полгода принял участие в публичном мероприятии. Он принял участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Business Insider.

Ма появился на экране видеовстречи заседания Российского географического сообщества, где присутствовал и Путин. Китайский бизнесмен входит в Наблюдательный совет этого сообщества. На самом мероприятии Ма не выступал.

Джек Ма перестал быть публичным осенью 2020 года после критики китайского правительства. Оно впоследствии заблокировало продажу акций его компании. После этого Ма лишь однажды появлялся на публике — китайские СМИ опубликовали его видео, в котором он обращается к учителям из сельских регионов. Сам бизнесмен ранее был учителем английского языка. Речь Ма касалась организованной им ежегодной встречи педагогов. В ней он рассказал, что уделит больше внимания благотворительности, однако ничего не сказал о своем конфликте с правительством и причинах исчезновения из публичного поля.