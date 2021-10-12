Президент Киргизстану відправив уряд у відставку

Президент Киргизстану Садир Жапаров підписав указ про відставку Кабінету міністрів країни.
Про це повідомляє пресслужба глави країни 12 жовтня.
«Згідно з постановою, чинний склад Кабінету міністрів Киргизької Республіки подав у відставку», — йдеться у повідомленні.
Також у пресслужбі Жапарова уточнили, що особи, що обіймають посади членів Кабміну, продовжують виконувати свої обовʼязки до формування нового складу уряду.
- 4 жовтня в Киргизстані відбулися вибори депутатів до парламенту VII скликання. Із 16 партій пройшли чотири, три з яких провладні. Подолати семивідсотковий барʼєр змогла лише одна опозиційна партія — «Бутун Киргизстан». Люди вимагали перевиборів і говорили про масові підкупи та фальсифікації.
- Під час масових протестів почалися зіткнення з поліцією і захоплення органів державної влади. Протестувальники зайняли будівлю парламенту, резиденцію президента і мерію столиці — Бішкека. Згодом Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійсними.
- На дострокових виборах президента Киргизстану переміг колишній виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Садир Жапаров. Він отримав 79,2% голосів.
- 5 травня Жапаров підписав нову Конституцію Киргизстану, за якою країна переходить до президентської форми правління. Президент зможе обиратися двічі терміном на 5 років.