Президент Киргизстану підписав новий проєкт Конституції. Країна скочується до авторитаризму

Президент Киргизстану Садир Жапаров підписав новий проєкт Конституції країни, який був затверджений на референдумі. Також він підписав відповідний закон.

Про це пише Интерфакс.

«Нова Конституція написана з урахуванням саме тих викликів, які є актуальними для нашої країни, вона відображає цінності, які ми шануємо як народ, та ідеали, до яких ми прагнемо як суспільство. Упевнений, що Основний закон буде успішно служити інтересам нашого народу і сприятиме подальшому ефективному розвитку Киргизстану», — зазначив він.

Тепер у найближчі місяці у країні мають змінити майже все законодавство відповідно до нової Конституції. Також потрібно буде внести зміни в Кримінальні та інші кодекси.

За новою Конституцією, Киргизстан переходить до президентської форми правління. Президент зможе обиратися двічі терміном на 5 років. Раніше було дозволено лише один шестирічний термін.

Нова Конституція наділяє президента значними повноваженнями. Він зможе ініціювати закони, очолити виконавчу владу (уряд), визначати структуру уряду та звільняти його голову, призначати очільників місцевих адміністрацій, запропонувати половину складу ЦВК.

У країні замість Конституційної палати Верховного суду почне працювати Конституційний суд. Також значно ускладнилася можливість імпічменту президента.

Парламент скоротять зі 120 до 90 депутатів. Його позбавлять права оголошувати вотум недовіри уряду. Також депутати повинні будуть розглядати у пріоритетному порядку законопроєкти від президента й уряду.

Посади прем’єр-міністра в Киргизстані більше не буде, її фактично замінює президент. Запроваджується нова посада — голова уряду.

Незалежні юристи, громадські активісти та навіть Венеціанська комісія розкритикували цей варіант Конституції через концентрацію влади в руках президента та відсутність механізмів стримування і противаги йому. Також вони зазначали, що в документі відсутній баланс гілок влади.

Відповідний проєкт Конституції було затверджено на референдумі 11 квітня. Документ підтримали 79,32% тих, хто взяв у ньому участь. Явка становила 36,6%.