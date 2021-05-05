Президент Кыргызстана подписал новый проект Конституции. Страна скатывается к авторитаризму

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новый проект Конституции страны, который утвердили на референдуме. Также он подписал соответствующий закон.

Об этом пишет Интерфакс.

«Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество. Уверен, что Основной закон будет успешно служить интересам нашего народа и способствовать дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана», — отметил он.

Теперь в ближайшие месяцы в стране должны изменить почти все законодательство в соответствии с новой Конституцией. Также нужно будет внести изменения в Уголовный и другие кодексы.

По новой Конституции, Кыргызстан переходит к президентской форме правления. Президент сможет избираться дважды сроком на 5 лет. Ранее был разрешен лишь один шестилетний срок.

Новая Конституция наделяет президента значительными полномочиями. Он сможет инициировать законы, возглавить исполнительную власть (правительство), определять структуру правительства и увольнять его главу, назначать руководителей местных администраций, предложить половину состава ЦИК.

В стране вместо Конституционной палаты Верховного суда начнет работать Конституционный суд. Также значительно усложнилась возможность импичмента президента.

Парламент сократят со 120 до 90 депутатов. Его лишат права объявлять вотум недоверия правительству. Также депутаты должны будут рассматривать в приоритетном порядке законопроекты от президента и правительства.

Должности премьер-министра в Кыргызстане больше не будет, ее фактически заменяет президент. Вводится новая должность — глава правительства.

Независимые юристы, общественные активисты и даже Венецианская комиссия раскритиковали этот вариант Конституции из-за концентрации власти в руках президента и отсутствия механизмов сдерживания и противодействия ему. Также они отмечали, что в документе отсутствует баланс ветвей власти.

Соответствующий проект Конституции был утвержден на референдуме 11 апреля. Документ поддержали 79,32% проголосовавших. Явка составила 36,6%.