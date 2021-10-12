Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об отставке Кабинета министров страны.
Об этом сообщает пресс-служба главы страны 12 октября.
«Согласно постановлению, действующий состав Кабинета министров Киргизской Республики подал в отставку», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе Жапарова уточнили, что лица, занимающие должности членов Кабмина продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
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