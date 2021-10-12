Столичні чиновники привласнили на благоустрої Андріївського узвозу 2,2 мільйона гривень. Їм повідомили про підозру

Столична прокуратура повідомила про підозру керівникам управління Подільської РДА та підряднику, які опікувалися благоустроєм Андріївського узвозу і ремонтом дитячого садка. Їх підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, місцеві чиновники уклали з приватним товариством договір на виконання робіт з благоустрою скверу на Андріївському узвозі на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Однак роботи були виконані з порушеннями та не в повному обсязі.

Так, за рішенням суду 5 жовтня правоохоронці провели обшук у приміщенні підрядної організації та вилучили всі документи про виконання робіт.

За результатами експертизи, місцевий бюджет зазнав матеріальної шкоди на загальну суму понад 1,4 мільйона гривень.