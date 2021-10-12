Столичні чиновники привласнили на благоустрої Андріївського узвозу 2,2 мільйона гривень. Їм повідомили про підозру

Столична прокуратура повідомила про підозру керівникам управління Подільської РДА та підряднику, які опікувалися благоустроєм Андріївського узвозу і ремонтом дитячого садка. Їх підозрюють у привласненні бюджетних коштів.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За даними слідства, місцеві чиновники уклали з приватним товариством договір на виконання робіт з благоустрою скверу на Андріївському узвозі на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Однак роботи були виконані з порушеннями та не в повному обсязі.
Так, за рішенням суду 5 жовтня правоохоронці провели обшук у приміщенні підрядної організації та вилучили всі документи про виконання робіт.
За результатами експертизи, місцевий бюджет зазнав матеріальної шкоди на загальну суму понад 1,4 мільйона гривень.
Також слідство встановила, що багато робіт з реконструкції садка на Подолі проводили за завищеними цінами. Роботи виконував той самий підрядник, що і «ремонтував» сквер. Загальна вартість невиконаних будівельних робіт або таких, що не відповідають проєктній документації, становить понад 800 тисяч гривень.
Повідомлення про підозру вже вручили начальнику Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської РДА, заступнику начальника цього ж управління і директору підрядної організації.
- Від серпня цього року правоохоронці майже щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтрати на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі, розкрадання 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, привласнення понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкрадання 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкрадання 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».