Столичные чиновники присвоили на благоустройстве Андреевского спуска 2,2 миллиона гривен. Им сообщили о подозрении

Столичная прокуратура сообщила о подозрении руководителям управления Подольской РГА и подрядчику, которые занимались благоустройством Андреевского спуска и ремонтом детского сада. Их подозревают в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, местные чиновники заключили с частным подрядчиком договор на выполнение работ по благоустройству сквера на Андреевском спуске на общую сумму более 12 миллионов гривен. Но работы были выполнены с нарушениями и не в полном объеме.

Так, по решению суда 5 октября правоохранители провели обыск в помещении подрядной организации и изъяли все документы о выполнении работ.

По результатам экспертизы, местный бюджет понес материальный ущерб на общую сумму более 1,4 миллиона гривен.