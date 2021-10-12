Столичные чиновники присвоили на благоустройстве Андреевского спуска 2,2 миллиона гривен. Им сообщили о подозрении

Столичная прокуратура сообщила о подозрении руководителям управления Подольской РГА и подрядчику, которые занимались благоустройством Андреевского спуска и ремонтом детского сада. Их подозревают в присвоении бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, местные чиновники заключили с частным подрядчиком договор на выполнение работ по благоустройству сквера на Андреевском спуске на общую сумму более 12 миллионов гривен. Но работы были выполнены с нарушениями и не в полном объеме.
Так, по решению суда 5 октября правоохранители провели обыск в помещении подрядной организации и изъяли все документы о выполнении работ.
По результатам экспертизы, местный бюджет понес материальный ущерб на общую сумму более 1,4 миллиона гривен.
Также следствие установило, что многие работы по реконструкции садика на Подоле проводили по завышенным ценам. Работы выполнял тот же подрядчик, что и «ремонтировал» сквер. Общая стоимость невыполненных строительных работ или таких, которые не соответствуют проектной документации, составляет более 800 тысяч гривен.
Сообщение о подозрении уже вручили начальнику Управления капитального строительства, архитектуры и землепользования Подольской РГА, заместителю начальника этого же управления и директору подрядной организации.
- С августа этого года правоохранители почти ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 миллионов гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растратах на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 миллионов гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупке школьной мебели для школ Печерского района, хищении 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупке программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и так далее.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводится для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».