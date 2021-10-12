ЄС: Україна має залишитися країною транзиту газу, попри «Північний потік — 2»

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за результатами саміту Україна — ЄС заявила, що Україна має залишитися країною транзиту газу.

«Для Єврокомісії очевидно та незмінно, що Україна є і має залишитися країною транзиту газу», — сказала голова ЄК.

Також президент Європейської комісії наголосила, що Третій енергопакет ЄС має повністю застосовуватися до «Північного потоку — 2»

«Дозвольте мені ще раз повторити, що Третій енергопакет ЄС має повністю застосовуватися до «Північного потоку — 2», — зазначила дипломат.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі сторони домовились започаткувати стратегічний енергетичний діалог між Україною і ЄС.

«Запорукою незалежності та національного суверенітету є, зокрема, енергетична безпека. Завершення будівництва «Північного потоку — 2» відкриває перед Україною нові виклики на додачу до вже існуючих. Ми домовилися започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня між Україною та ЄС. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи», — заявив Зеленський.