ЕС: Украина должна остаться страной транзита газа, несмотря на «Северный поток — 2»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам саммита Украина — ЕС заявила, что Украина должна остаться страной транзита газа.
«Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна оставаться страной транзита газа», — сказала глава ЕК.
Также президент Европейской комиссии подчеркнула, что Третий энергопакет ЕС должен полностью применяться к «Северному потоку — 2»
«Позвольте мне еще раз повторить, что Третий энергопакет ЕС должен полностью применяться к «Северному потоку — 2», — отметила дипломат.
В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи стороны договорились провести стратегический энергетический диалог между Украиной и ЕС.
«Залогом независимости и национального суверенитета является и энергетическая безопасность. Завершение строительства «Северного потока — 2» открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим. Мы договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня между Украиной и ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы», — заявил Зеленский.
Третий энергопакет ЕС — это пакет законов для внутреннего рынка газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Основным его элементом является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей, создание национального регулятора для каждой страны-члена ЕС и агентства для взаимодействия этих регуляторов.
Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссией.
Если газопровод не выполнит европейские правила, его не сертифицируют.
Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух нитей газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Об этом же заявил и Владимир Путин.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России «близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям».