ЕС: Украина должна остаться страной транзита газа, несмотря на «Северный поток — 2»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам саммита Украина — ЕС заявила, что Украина должна остаться страной транзита газа.

«Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна оставаться страной транзита газа», — сказала глава ЕК.

Также президент Европейской комиссии подчеркнула, что Третий энергопакет ЕС должен полностью применяться к «Северному потоку — 2»

«Позвольте мне еще раз повторить, что Третий энергопакет ЕС должен полностью применяться к «Северному потоку — 2», — отметила дипломат.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи стороны договорились провести стратегический энергетический диалог между Украиной и ЕС.

«Залогом независимости и национального суверенитета является и энергетическая безопасность. Завершение строительства «Северного потока — 2» открывает перед Украиной новые вызовы в дополнение к уже существующим. Мы договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня между Украиной и ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы», — заявил Зеленский.