З Афганістану евакуювали перекладача, який у 2008 році допоміг врятувати Байдена

З Афганістану евакуювали перекладача, який у 2008 році допоміг врятувати тодішнього сенатора США Джо Байдена, коли його вертоліт здійснив вимушену посадку. Про це повідомляє The Wall Street Journal та ABC News.
Після декількох тижнів поневіряння перекладач Аман Халілі сказав, що він і його сімʼя залишили Афганістан — перетнули кордон з Пакистаном, далі перевезли «в інше безпечне місце». Державний секретар США Ентоні Блінкен допомагав координувати «шлях» групи із Пакистану.
У 2008 році два вертольота, які перевозили тодішнього сенатора-демократа від штату Делавер Джо Байдена та його товаришів сенаторів Джона Керрі і Чака Гейгел через хуртовину були змушені приземлитися в афганській долині, що була вразливою для атаки талібів. Вертольоти приземлились і направили сигнал про допомогу — і до них прибув Халілі, який проїхав кілька годин по горах на машині Humvee.
Після того, як США 30 серпня 2021 року завершили місію в Афганістані і вивели всі війська, Халілі благав допомогти вибратися, і поділився із ABC News повідомленням для Байдена: «Будь ласка, не забувайте мене і мою сімʼю. Будь ласка, знайдіть спосіб витягти мене».
- Воєнні дії в Афганістані тривають понад 40 років. У кінці 1970-х почалася затяжна політична криза через протистояння комуністів та ісламістів. У 1990-х зародився ісламістський рух «Талібан». Угруповання 15 серпня проголосило відновлення влади над Афганістаном — на тлі виведення з країни військ США та НАТО, які перебували там з 2001 року.
- За даними Пентагону, загальні витрати на війну в Афганістані становили $825 мільярдів, але це мінімальна оцінка. Навіть президент Джо Байден казав, що витрати перевищили $2 трильйони, і сума буде збільшуватися, наприклад, через витрати на догляд за ветеранами і виплати за кредитами.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і тоді ще президент Ашраф Гані втекли з країни. За час евакуації шість українських рейсів вивезли понад 650 людей.