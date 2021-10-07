США марно витратили в Афганістані сотні млрд доларів. CNN опублікував топ-10 прикладів марнотратства

США за 20 років перебування в Афганістані витратили на відновлення і розвиток країни близько $145 мільярдів, але потоки грошей періодично не контролювалися і Конгрес в 2008 році заснував наглядовий орган з відновлення Афганістану (SIGAR). Його аудит показав, що великі суми грошей витратили марно, а частину розікрали. Телеканал CNN опублікував 10 самих яскравих прикладів марнотратства і розкрадання.

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Тарахільска електростанція. Її ввели в експлуатацію в 2007 році у якості підстраховки для столиці на випадок порушення електропостачання з Узбекистану. Величезна станція працювала на дизельних турбінах, але в Афганістані не вистачало власного дизельного палива і його доводилося ганяти фурами. Будівництво самого обʼєкту обійшлося в $335 млн, а на паливо в рік йшло близько $245 млн. За оцінками SIGAR, в кращому випадку станція використовувалася тільки на 2,2% потужності, оскільки афганський уряд не міг дозволити собі паливо. Флот вантажних літаків на $549 млн, який літав протягом одного року. ВПС Афганістану були потрібні вантажні літаки і в 2008 році Пентагон вибрав для ВПС 16 італійських G222, які призначені для зльоту і посадки на нерівних смугах. Вони виконували свої прямі функції лише рік і через 6 років їх продали на металобрухт за трохи більше $40 тисяч. Нікому непотрібний табір морської піхоти в пустелі. У найнебезпечнішій провінції Гільменд в 2010 році почали будувати велику базу Лезернек, хоча два генерала морської піхоти говорили, що вона не потрібна. Будували базу довго і обійшлася вона в $36 млн. Армія США так і не використовувала її. Табір Лезернек був переданий афганцям, які відмовилися від нього.

$28 млн на лісовій камуфляж для військ гірської і напівпустельної країни. У 2007 році для афганської армії замовили нову форму. Тоді міністр оборони Афганістану Абдул Вардак сказав, що йому потрібен рідкісний камуфляж Spec4ce Forest від канадської компанії HyperStealth. В цілому було замовлено на 1,3 млн комплектів одягу за ціною $ 43-80 за кожен, хоча стартова ціна була $25. Уніформа ніколи не тестувалася і не оцінювалася в польових умовах, при тому що лісовий покрив Афганістану складає всього 2,1%. Хоча в Міноборони США запевняють, що більшість боїв йшла в зелених районах країни. $1,5 млн в день на боротьбу з виробництвом опіуму — стільки витрачали в період з 2002 по 2018 рік. Дані показали, що це було марною тратою, оскільки «Талібан» з кожним роком нарощував виробництво за рахунок жителів сільської місцевості. Кільцева дорога навколо країни. Її фінансували за рахунок численних грантів і донорів — на будівництво пішло $249 млн, але замість дороги в 233 км побудувати встигли всього 15%. З березня 2014 року по вересень 2017 роки роботи не велися і все, що було побудовано, занепало. Готель в Кабулі. Поруч із посольством США в Кабулі був зданий в експлуатацію великий готельно-житловий комплекс, на який уряд США надав позики на суму $85 млн. У 2016 році SIGAR прийшов до висновку, що всі кредити зникли і комплекс не добудували. Посольству США довелося забезпечувати безпеку обʼєкта за додаткові витрати. Фонд, який витратив на себе більше, ніж на Афганістан. У 2009 році Пентагон створив Цільову групу з бізнесу та операцій щодо забезпечення стабільності (TFBSO), на яку Конгрес виділив $823 млн. У результаті аудит показав, що фонд витратив $359 млн на свої допоміжні витрати, $35,1 млн віддав фірмам, які найняли керівництво TFBSO, і пустив $150 млн на вілли для свого персоналу.