Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти Байдена

Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти тогдашнего сенатора США Джо Байдена, когда его вертолет совершил вынужденную посадку. Об этом сообщает The Wall Street Journal и ABC News.
После нескольких недель лишения переводчик Аман Халили сказал, что он и его семья покинули Афганистан — пересекли границу с Пакистаном, дальше их перевезли «в другое безопасное место». Государственный секретарь США Энтони Блинкен помогал координировать «путь» группы из Пакистана.
В 2008 году два вертолета, которые перевозили тогдашнего сенатора-демократа от штата Делавэр Джо Байдена и его товарищей сенаторов Джона Керри и Чака Хейгел из-за метели были вынуждены приземлиться в афганской долине, которая была уязвимой для атаки талибов. Вертолеты приземлились и направили сигнал о помощи — и к ним прибыл Халили, который проехал несколько часов по горах на машине Humvee.
После того, как США 30 августа 2021 года завершили миссию в Афганистане и вывели все войска, Халили умолял помочь выбраться, и поделился с ABC News сообщению для Байдена: «Пожалуйста, не забывайте меня и мою семью. Пожалуйста, найдите способ вытащить меня».
- Военные действия в Афганистане продолжаются более 40 лет. В конце 1970-х начался затяжной политический кризис из-за противостояния коммунистов и исламистов. В 1990-х зародилось исламистское движение «Талибан». Группировка 15 августа провозгласила восстановление власти над Афганистаном — на фоне вывода из страны войск США и НАТО, которые находились там с 2001 года.
- По данным Пентагона, общие расходы на войну в Афганистане составили $825 миллиардов, но это минимальная оценка. Даже президент Джо Байден говорил, что расходы превысили $2 триллиона, и сумма будет увеличиваться, например, из-за расходов на уход за ветеранами и выплаты по кредитам.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Они взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани сбежали из страны. За время эвакуации шесть украинских рейсов вывезли более 650 человек.