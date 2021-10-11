Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти Байдена

Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти тогдашнего сенатора США Джо Байдена, когда его вертолет совершил вынужденную посадку. Об этом сообщает The Wall Street Journal и ABC News.

После нескольких недель лишения переводчик Аман Халили сказал, что он и его семья покинули Афганистан — пересекли границу с Пакистаном, дальше их перевезли «в другое безопасное место». Государственный секретарь США Энтони Блинкен помогал координировать «путь» группы из Пакистана.

В 2008 году два вертолета, которые перевозили тогдашнего сенатора-демократа от штата Делавэр Джо Байдена и его товарищей сенаторов Джона Керри и Чака Хейгел из-за метели были вынуждены приземлиться в афганской долине, которая была уязвимой для атаки талибов. Вертолеты приземлились и направили сигнал о помощи — и к ним прибыл Халили, который проехал несколько часов по горах на машине Humvee.

После того, как США 30 августа 2021 года завершили миссию в Афганистане и вывели все войска, Халили умолял помочь выбраться, и поделился с ABC News сообщению для Байдена: «Пожалуйста, не забывайте меня и мою семью. Пожалуйста, найдите способ вытащить меня».