У Болгарії заарештували родину відомого російського вченого, який працював на збройовому заводі. Їх підозрюють у шпигунстві

У Болгарії за підозрою в шпигунстві заарештували відомого російського вченого Сергія Зоненка, його дружину Ольгу і сина Веніаміна, які мають громадянство Литви.

Про це повідомили місцевий телеканал NOVA та видання «Монитор».

Як зазначається, родину Зоненків звинувачують у промисловому шпигунстві й викраденні зразків продукції і конфіденційних документів до них зі збройового заводу «Арсенал». 60-річний Сергій Зоненко переїхав до Болгарії вісім років тому з усією родиною і керував на заводі відділом кумулятивних боєприпасів, а його 59-річна дружина працювала там дизайнером.

За даними ЗМІ, усіх трьох затримали 5 жовтня на КПП, коли вони намагалися виїхати з країни, після повідомлення «Арсеналу» про зникнення зразків і документації. У їхній машині знайшли викрадені речі.

Адвокати домагалися зміни запобіжного заходу на домашній арешт або підписку про невиїзд, але суд відмовив, пославшись на ризик, що фігуранти можуть приховати або знищити докази.

Окрім звинувачення в шпигунстві, родині Зоненків висунули звинувачення в незаконному доступі до компʼютерної інформації.