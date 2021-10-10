В Болгарии арестовали семью известного российского ученого, работавшего на оружейном заводе. Их подозревают в шпионаже

В Болгарии по подозрению в шпионаже арестовали известного российского ученого Сергея Зоненко, его жену Ольгу и сына Вениамина, которые имеют гражданство Литвы.
Об этом сообщили местный телеканал NOVA и издание «Монитор».
Как отмечается, семью Зоненко обвиняют в промышленном шпионаже и похищении образцов продукции и конфиденциальных документов к ним с оружейного завода «Арсенал». 60-летний Сергей Зоненко переехал в Болгарию восемь лет назад со всей семьей и руководил на заводе отделом кумулятивных боеприпасов, а его 59-летняя жена работала там дизайнером.
По данным СМИ, всех троих задержали 5 октября на КПП, когда они пытались выехать из страны, после сообщения «Арсенала» об исчезновении образцов и документации. В их машине нашли похищенные вещи.
Адвокаты добивались изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но суд отказал, сославшись на риск, что фигуранты могут скрыть или уничтожить доказательства.
Кроме обвинения в шпионаже, семье Зоненко предъявлены обвинения в незаконном доступе к компьютерной информации.
- В начале года в Болгарии заявили, что во время спецоперации задержали двух служащих военной разведки, подозреваемых в шпионаже в пользу России. По данным Генпрокуратуры, в попытках создать шпионскую сеть они вербовали людей, владеющих информацией, связанной с Евросоюзом и НАТО.
- В апреле 2021 года болгарская прокуратура сообщила, что расследует возможную причастность шестерых граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в период с 2011 года. По данным ведомства, на складах хранилось оружие, принадлежавшее болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву, которого дважды пытались отравить веществом из группы «Новичок», вероятно, сотрудники российских спецслужб. Оружие со складов должны были экспортировать в Украину и Грузию.
- 23 апреля журналисты сообщили, что группа ГРУ находилась в Болгарии в 2014 и 2015 году во время серии взрывов на военных складах. Она, вероятно, причастна и к отравлению «Новичком» Гебрева. Среди участников отравления — организатор переворота в Черногории. В расследовании журналистов Bellingcat говорится, что операция ГРУ на складе в Чехии и отравление Гебрева были частью диверсии против Украины.