У Microsoft заявили, що майже 60% кібератак у світі здійснюють російські хакери. На другому місці — КНДР

За даними Microsoft, основними цілями цих хакерів ставали урядові відомства і аналітичні центри — у США, Україні, Великій Британії і європейських країнах-членах НАТО.

Як зазначає компанії, такого висновку вона дійшла, проаналізувавши хакерські атаки з липня 2020-го до 30 червня 2021 року.

Про це йдеться у щорічній доповіді Microsoft, оприлюдненій 7 жовтня.

Росія стоїть за 58% вчинених за підтримки державних органів кібератак у світі .

Також у компанії розповіли, що на аналогічний період 2019—2020 року на РФ припадало 52% зафіксованих у світі кібератак.

На другому місці за кількістю атак (у період 2020—2021 роки), згідно з доповіддю, опинилася Північна Корея: частка її кібератак зросла з приблизно 11% до 23%.

Водночас кількість кібератак, пов’язаних із Китаєм, скоротилася з 12% до 8%, хоча, за даними Microsoft, ступінь їх успішності сягнув 44%.