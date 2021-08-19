Найбільша японська біржа зазнала кібератаки. Хакери вкрали криптовалюти на понад $90 мільйонів

Хакери здійснили кібератаку на найбільшу японську криптобіржу Liquid і викрали криптовалюти на суму понад $94 мільйони.

Про це повідомляє CNBC.

У самій Liquid заявили, що хакери переказали викрадені гроші на чотири різні гаманці. «Ми проводимо розслідування та регулярно оновлюватимемо інформацію», — заявили представники біржі.

Зазначається, що загалом хакери вкрали криптовалюти на суму понад $94 мільйони. Liquid входить до 20 найкращих криптобірж світу за щоденними обсягами торгів, обробивши транзакцій на суму понад $133 мільйони за останню добу.