Найбільша японська біржа зазнала кібератаки. Хакери вкрали криптовалюти на понад $90 мільйонів

Хакери здійснили кібератаку на найбільшу японську криптобіржу Liquid і викрали криптовалюти на суму понад $94 мільйони.
Про це повідомляє CNBC.
У самій Liquid заявили, що хакери переказали викрадені гроші на чотири різні гаманці. «Ми проводимо розслідування та регулярно оновлюватимемо інформацію», — заявили представники біржі.
Зазначається, що загалом хакери вкрали криптовалюти на суму понад $94 мільйони. Liquid входить до 20 найкращих криптобірж світу за щоденними обсягами торгів, обробивши транзакцій на суму понад $133 мільйони за останню добу.
- У вівторок, 10 серпня, платформа децентралізованих фінансових сервісів Poly Network повідомила про хакерську атаку, унаслідок якої було викрадено понад $600 мільйонів у декількох криптовалютах. До вечора 11 серпня хакери повернули $258 мільйонів.
- Згодом платформа Poly Network запропонувала роботу одному з цих хакерів.