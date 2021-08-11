Хакери повернули $260 млн платформі Poly Network після масштабної кібератаки. Раніше вони вкрали криптовалюти на $600 млн

У вівторок, 10 серпня, платформа децентралізованих фінансових сервісів Poly Network повідомила про хакерську атаку, внаслідок якої було викрадено понад $600 мільйонів у декількох криптовалютах.

Як пише Bloomberg, хакери могли отримати доступ до закритого ключа для підпису транзакцій і Poly Network оприлюднили адреси гаманців, якими користувалися хакери, закликавши учасників майнінгу криптовалюти блокувати ключі, що приходять з цих адрес.

Poly Network відкрито звернулася до хакерів з листом, в якому попросила звʼязатися з платформою, щоб знайти рішення і повернути кошти.

«Ми хочемо налагодити контакт з вами і наполегливо просимо вас повернути вкрадені активи. Сума викрадених грошей є найбільшою в історії децентралізованих фінансових сервісів. Правоохоронні органи будь-якої країни будуть розглядати це як великий економічний злочин і вас будуть переслідувати», — сказано в зверненні.