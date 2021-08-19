Крупнейшая японская биржа пострадала от кибератаки. Хакеры украли криптовалюты на свыше $90 миллионов

Хакеры осуществили кибератаку на крупнейшую японскую криптобиржу Liquid и похитили криптовалюты на сумму более $94 миллионов.

Об этом сообщает CNBC.

В самой Liquid заявили, что хакеры перевели похищенные деньги на четыре разные кошелька. «Мы проводим расследование и будем регулярно обновлять информацию», — заявили представители биржи.

Отмечается, что всего хакеры украли криптовалюта на сумму более $94 миллиона. Liquid входит в 20 лучших криптобирж мира по ежедневным объемам торгов, обработав транзакций на сумму более $133 млн за последние 24 часа.