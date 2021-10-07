В Microsoft заявили, что почти 60% кибератак в мире совершают российские хакеры. На втором месте — КНДР

Россия стоит за 58% совершенных при поддержке государственных органов кибератак в мире.

Об этом говорится в ежегодном докладе Microsoft, обнародованном 7 октября.

Как отмечает компании, к такому выводу она пришла, проанализировав хакерские атаки с июля 2020-го по 30 июня 2021 года.

По данным Microsoft, основными целями этих хакеров становились правительственные ведомства и аналитические центры — в США, Украине, Великобритании и европейских странах-членах НАТО.