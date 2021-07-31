Мін’юст США звинуватив російських хакерів у зламі облікових записів співробітників федеральної прокуратури

Російські хакери, причетні до масштабної кібератаки через програмне забезпечення SolarWinds, зламали електронні пошти деяких федеральних прокуратур у США.

Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Міністерство юстиції США.

За даними відомства, з 7 травня до 27 грудня 2020 року були скомпрометовані 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, які використовували співробітники чотирьох прокурорських офісів у Нью-Йорку.

Загалом, зазначили у Мінʼюсті, були зламані облікові записи щонайменше одного співробітника в кожному з 27 офісів прокуратури. Серед них були великі офіси в Лос-Анджелесі, Маямі, Вашингтоні та Східному окрузі Вірджинії, значна кількість людей постраждала від дій хакерів у прокуратурах Південного і Східного округу Нью-Йорка, які розслідують справи, пов’язані з посадовцями, зокрема щодо колишнього президента США.

Водночас у міністерстві не оприлюднили деталі щодо інформації, яка могла потрапити до рук хакерів, і як може вплинути злам облікових записів на розгляд справ.