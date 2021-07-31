Мін’юст США звинуватив російських хакерів у зламі облікових записів співробітників федеральної прокуратури

Російські хакери, причетні до масштабної кібератаки через програмне забезпечення SolarWinds, зламали електронні пошти деяких федеральних прокуратур у США.
Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Міністерство юстиції США.
За даними відомства, з 7 травня до 27 грудня 2020 року були скомпрометовані 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, які використовували співробітники чотирьох прокурорських офісів у Нью-Йорку.
Загалом, зазначили у Мінʼюсті, були зламані облікові записи щонайменше одного співробітника в кожному з 27 офісів прокуратури. Серед них були великі офіси в Лос-Анджелесі, Маямі, Вашингтоні та Східному окрузі Вірджинії, значна кількість людей постраждала від дій хакерів у прокуратурах Південного і Східного округу Нью-Йорка, які розслідують справи, пов’язані з посадовцями, зокрема щодо колишнього президента США.
Водночас у міністерстві не оприлюднили деталі щодо інформації, яка могла потрапити до рук хакерів, і як може вплинути злам облікових записів на розгляд справ.
- Влада США минулого року звинуватила російських хакерів у кібератаці на американські держустанови. 10 грудня 2020 року стало відомо, що невідомі хакери зламали мережу провідної компанії з кібербезпеки FireEye і викрали цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці виявляли уразливості в системах захисту інших компаній і урядів.
- Американські ЗМІ повідомляли, що від атаки постраждали 50 організацій і відомств, серед яких Міноборони. Хакерам вдалося викрасти тисячі листів співробітників Держдепу США. Зловмисники атакували американські структури через системи кіберзахисту Orion компанії SolarWinds.