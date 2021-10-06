Голова фракції «Слуга народу» Арахамія заявив, що в офшорах немає нічого поганого, і він сам їх мав

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що не бачить в офшорах нічого поганого. Він заявив, що і сам їх мав, а зараз у дружини теж є один офшор.

Про це він заявив на брифінгу у парламенті.

«Ну, там же історія, якій 9 років тому, коли це було у бізнесі. […] У мене, до речі, багато було офшорів. Я це відкрито в декларації навіть маю. Зараз на дружині один офшор з Сейшелів. Це нормальний процес», — пояснив Арахамія.

За його словами, в офшорах є як позитивна, так і негативна сторона. Позитивна в тому, що майно, яке зберігається в офшорах, захищається іншою юрисдикцією, наприклад, «завдяки британському праву». Водночас, негативна сторона — це «потенційно якісь маніпуляції з податками, з чим треба боротися».

Арахамія нагадав, що парламент вже ухвалив так званий «антиофшорний» закон № 1210, який запрацює з 1 січня. Згідно з ним, людям не треба буде закривати або позбуватися офшорів, а офіційно показати ці компанії та сплатити податки.