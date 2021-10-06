Глава фракции «Слуга народа» Арахамия заявил, что в офшорах нет ничего плохого, и он сам их имел

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что не видит в офшорах ничего плохого. Он заявил, что и сам их имел, а сейчас у жены тоже есть один офшор.
Об этом он заявил на брифинге в парламенте.
«Ну, там же история, которой 9 лет, когда это было в бизнесе. [...] У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже имею. Сейчас на жене один офшор из Сейшел. Это нормальный процесс», — пояснил Арахамия.
По его словам, в офшорах есть как положительная, так и отрицательная сторона. Положительная в том, что имущество, которое хранится в офшорах, защищается другой юрисдикцией, например «благодаря британскому праву». В то же время, отрицательная сторона — это «потенциально какие-то манипуляции с налогами, с чем надо бороться».
Арахамия напомнил, что парламент уже принял так называемый «антиофшорный» закон № 1210, который заработает с 1 января. Согласно ему, людям не надо будет закрывать или избавляться от офшоров, а можно официально показать эти компании и заплатить налоги.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 млн документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 должностных лиц. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили примерно $40 млн, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- В Офисе президента заявили, что в документах ничего компрометирующего нет. В России не будут проверять информацию об офшорах окружения Путина, потому что «не увидели доказательств», а вот Чехия проверит причастность премьера Бабиша к офшорам.