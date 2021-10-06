Глава фракции «Слуга народа» Арахамия заявил, что в офшорах нет ничего плохого, и он сам их имел

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что не видит в офшорах ничего плохого. Он заявил, что и сам их имел, а сейчас у жены тоже есть один офшор.

Об этом он заявил на брифинге в парламенте.

«Ну, там же история, которой 9 лет, когда это было в бизнесе. [...] У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже имею. Сейчас на жене один офшор из Сейшел. Это нормальный процесс», — пояснил Арахамия.

По его словам, в офшорах есть как положительная, так и отрицательная сторона. Положительная в том, что имущество, которое хранится в офшорах, защищается другой юрисдикцией, например «благодаря британскому праву». В то же время, отрицательная сторона — это «потенциально какие-то манипуляции с налогами, с чем надо бороться».

Арахамия напомнил, что парламент уже принял так называемый «антиофшорный» закон № 1210, который заработает с 1 января. Согласно ему, людям не надо будет закрывать или избавляться от офшоров, а можно официально показать эти компании и заплатить налоги.