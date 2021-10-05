Правоохоронці знову прийшли з обшуками до комунальників Києва

Правоохоронці знову прийшли з обшуками на комунальні підприємства Києва. Їх підозрюють у розкраданні коштів під час закупівлі обладнання.
Про це пише у своєму Facebook Київська міська прокуратура.
Обшуки тривають у приміщеннях КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району м. Києва та підрядних організаціях.
За даними слідства, ці підприємства у 2018-2020 роках уклали договори на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних систем, систем опалення та кондиціонерів.
«При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах», — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі вважають, що сума збитків від цієї схеми становить приблизно 10 млн гривень.
- Від серпня цього року правоохоронці майже щодня проводять обшуки в КМДА, районних адміністраціях і на комунальних підприємствах Києва. 20 серпня прокуратура повідомила, що у справі про розкрадання київського бюджету підозри вручили 23 посадовцям. Збитки становили майже 70 мільйонів гривень. Ідеться про розкрадання понад 4,5 мільйона гривень на будівництві Подільсько-Воскресенського моста та 3,6 мільйона гривень на ремонті діагностичного центру, розтрати на реконструкції навчальних закладів у Святошинському районі, розкрадання 5 мільйонів гривень на реконструкції школи в Соломʼянському районі, привласнення понад 450 тисяч гривень на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району, розкрадання 1,3 мільйона гривень на ремонті асфальтового покриття, розкрадання 33 мільйонів гривень на закупівлі програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин тощо.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».