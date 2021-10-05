Правоохранители снова пришли с обысками к коммунальщикам Киева

Правоохранители снова пришли с обысками на коммунальные предприятия Киева. Их подозревают в хищении средств при закупке оборудования.

Об этом пишет в своем Facebook Киевская городская прокуратура.

Обыски проходят в помещениях КП «Киевтеплоэнерго», ЗАО «Киевводоканал», КНП «Консультативно-диагностический центр» Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района г. Киева и подрядных организациях.

По данным следствия, эти предприятия в 2018—2020 годах заключили договоры на закупку оборудования для монтажа водопроводных систем, систем отопления и кондиционеров.

«При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что сумма убытков от этой схемы составляет примерно 10 млн гривен.