ГБР: Коррупция чиновников КГГА наносит столице ущерб в 10 миллиардов гривен ежегодно

Коррупция чиновников Киевской городской администрации ежегодно может наносить городу ущерб на общую сумму примерно 10 миллиардов гривен.
Об этом говорится в анализе Государственного бюро расследований.
«Анализ имеющейся у Бюро информации свидетельствует, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд гривен», — сообщает бюро.
В ГБР утверждают, что основным механизмом хищения является их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями. «В частности, ежегодно более 20 млрд грн направляется в КП. Это в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски», — настаивают в бюро.
- Бывший советник мэра Киева Максим Бахматов опубликовал расследование о первом заместителе главы КГГА Николае Поворознике — с 2019 года фирма его тогда еще будущей невестки выиграла тендеров на полмиллиарда гривен.
- Отметим, что с 13 августа 2021 года правоохранители ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 млн гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растрате на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 млн гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупке школьной мебели для школ Печерского района, хищении 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупке программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и тому подобное.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводят для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».