ГБР: Коррупция чиновников КГГА наносит столице ущерб в 10 миллиардов гривен ежегодно

Коррупция чиновников Киевской городской администрации ежегодно может наносить городу ущерб на общую сумму примерно 10 миллиардов гривен.

Об этом говорится в анализе Государственного бюро расследований.

«Анализ имеющейся у Бюро информации свидетельствует, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд гривен», — сообщает бюро.

В ГБР утверждают, что основным механизмом хищения является их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями. «В частности, ежегодно более 20 млрд грн направляется в КП. Это в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски», — настаивают в бюро.