Экс-советник Кличко опубликовал расследование о заместителе мэра Поворознике. Его невестка выиграла тендеров на полмиллиарда

Бывший советник мэра Киева Максим Бахматов опубликовал расследование о первом заместителе городского головы Николае Поворознике — фирма его тогда еще будущей невестки выиграла тендеров на полмиллиарда гривен.

Соответствующие материалы Бахматов обнародовал в понедельник, 27 сентября.

У Поворозника есть сын Юрий. В 2017 году его будущая жена Александра Ринк выступила соучредителем юридической фирмы ООО «НИДКОМ», специализация фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.

С 2019 года по июль 2021 года эта компания победила в 21 тендере на сумму 565 миллионов гривен. В 2019 году заказчиком выступали городские больницы и медицинские центры, а в 2020-м — отдел образования Бучанской городской администрации.

Юрий Поворозник и Александра Ринк поженились в середине мая 2020 года, а 29 мая 2020 года Александра покинула юридическое лицо. Бахматов предполагает, что, вероятно, компанию она покинула из-за необходимости скрыть связь с Поворозником.