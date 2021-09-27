Ексрадник Кличка опублікував розслідування про заступника мера Поворозника. Його невістка виграла тендерів на пів мільярда

Колишній радник мера Києва Максим Бахматов опублікував розслідування про першого заступника міського голови Миколу Поворозника — фірма його тоді ще майбутньої невістки виграла тендерів на пів мільярда гривень.

Відповідні матеріали Бахматов оприлюднив у понеділок, 27 вересня.

У Поворозника є син Юрій. У 2017 році його майбутня дружина Олександра Ринк виступила співзасновницею юридичної фірми ТОВ «НІДКОМ», спеціалізація фірми — будівництво житлових і нежитлових будівель.

З 2019 року по липень 2021 року ця компанія перемогла в 21 тендері на суму 565 мільйонів гривень. У 2019 році замовником виступали міські лікарні та медичні центри, а в 2020 — відділ освіти Бучанської міської адміністрації.

Юрій Поворозник та Олександра Ринк одружилися у середині травня 2020 року, а 29 травня 2020 року Олександра залишила юридичну особу. Бахматов припускає, що, імовірно, компанію вона покинула через необхідність приховати звʼязок з Поворозником.