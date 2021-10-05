ЗМІ зняли в елітному ресторані главу ОАСК з фігурантами записів у його кабінеті. Вовк міг святкувати «порятунок» у суді

Керівника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка помітили під час святкування у заміському ресторані столиці у колі суддів, які фігурують на «плівках Вовка», у компанії колишнього прокурора та колишнього нардепа.

Про це йдеться у матеріалі «Української правди», який оприлюднили у вівторок, 5 жовтня.

Зустріч відбувалась 15 вересня 2021 року у Конча-Заспі у ресторані Fabius. Із Вовком у закладі були інші судді ОАСК: