СМИ сняли в элитном ресторане главу ОАСК с фигурантами записей в его кабинете. Вовк мог праздновать «спасение» в суде

Руководителя Окружного административного суда Киева Павла Вовка заметили во время празднования в загородном ресторане столицы в кругу судей, которые фигурируют на «пленках Вовка», в компанни бывшего прокурора и бывшего нардепа.

Об этом говорится в материале «Украинской правды», который обнародовали во вторник, 5 октября.

Встреча проходила 15 сентября 2021 года в Конча Заспе в ресторане Fabius. С Вовком в заведении были другие судьи ОАСК: