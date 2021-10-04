Зеленський невдоволений темпами вакцинації та наказав покращити інформування населення

В Офісі президента відбулась нарада щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за попередній тиждень в Україні підтвердили 64 606 випадків інфікування COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж у попередній тиждень.

Наразі зайняті не більше 50% відведених для пацієнтів з COVID місць, однак у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях значно збільшився рівень інфікувань, повідомляє ОП.

Тож президент Володимир Зеленський постановив збільшити протягом найближчого часу кількість лікарняних ліжок у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Що стосується кампанії з протидії COVID, то станом на 2 жовтня рівень вакцинації серед держслужбовців становив 78,8%. Загалом в Україні зроблено 12,6 млн щеплень.

Президент наголосив, що кампанія з інформування про можливість вакцинації працює не на повну потужність.