Зеленский недоволен темпами вакцинации и приказал улучшить информирование населения

В Офисе президента состоялось совещание по борьбе с пандемией коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за предыдущую неделю в Украине подтвердили 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тысяч больше, чем неделей ранее.
Сейчас занято не более 50% отведенных для пациентов с COVID мест, однако в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях значительно увеличился уровень инфицирования, сообщает ОП.
Поэтому президент Владимир Зеленский постановил увеличить в ближайшее время количество койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.
Что касается кампании по противодействию COVID, то по состоянию на 2 октября уровень вакцинации среди госслужащих составил 78,8%. Всего в Украине сделано 12,6 млн прививок.
Президент подчеркнул, что кампания по информированию о возможности вакцинации работает не на полную мощность.
«Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками мы должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания — они защищают окружение, в частности членов своей семьи», — сказал Владимир Зеленский.
Сейчас в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%, отметил глава государства и добавил, что информацию о прививках нужно размещать в отделениях «Укрпочты» и других местах, где часто бывают пенсионеры.
Кроме того, глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что за неделю правоохранители провели 13 обысков и открыли 12 уголовных производств за подделки сертификатов о негативных ПЦР-тестах и сертификатов о вакцинации.
Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тыс. грн с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год.
- В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.
- Министерство здравоохранения просит отстранить от работы руководителей 15 больниц, в которых могли подделать COVID-сертификаты. Во Львовской области суд вынес первые приговоры за фальсификацию этих документов.
- Служба безопасности Украины заблокировала в Чернигове схему фальсификации ПЦР-тестов и COVID сертификатов международного образца. Ежемесячная прибыль злоумышленников составила 400 тыс. грн.