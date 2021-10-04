Зеленский недоволен темпами вакцинации и приказал улучшить информирование населения

В Офисе президента состоялось совещание по борьбе с пандемией коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за предыдущую неделю в Украине подтвердили 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тысяч больше, чем неделей ранее.

Сейчас занято не более 50% отведенных для пациентов с COVID мест, однако в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях значительно увеличился уровень инфицирования, сообщает ОП.

Поэтому президент Владимир Зеленский постановил увеличить в ближайшее время количество койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Что касается кампании по противодействию COVID, то по состоянию на 2 октября уровень вакцинации среди госслужащих составил 78,8%. Всего в Украине сделано 12,6 млн прививок.

Президент подчеркнул, что кампания по информированию о возможности вакцинации работает не на полную мощность.