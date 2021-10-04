Саакашвілі в грузинському СІЗО відвідав український консул

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що український консул в понеділок, 4 жовтня, відвідав Міхеіла Саакашвілі в СІЗО міста Руставі в Грузії.

Про це пише «Європейська правда».

За його словами, стан Саакашвілі задовільний, на умови утримання він не скаржився. Ніколенко запевнив, що МЗС і посольство України в Тбілісі продовжать надавати Саакашвілі консульську і правову допомогу, а консул взаємодіє із його адвокатами.

Саакашвілі тим часом продовжує голодування.