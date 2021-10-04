Саакашвілі в грузинському СІЗО відвідав український консул

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що український консул в понеділок, 4 жовтня, відвідав Міхеіла Саакашвілі в СІЗО міста Руставі в Грузії.
Про це пише «Європейська правда».
За його словами, стан Саакашвілі задовільний, на умови утримання він не скаржився. Ніколенко запевнив, що МЗС і посольство України в Тбілісі продовжать надавати Саакашвілі консульську і правову допомогу, а консул взаємодіє із його адвокатами.
Саакашвілі тим часом продовжує голодування.
- 1 жовтня в столиці Грузії затримали колишнього президента Саакашвілі. Проти нього на батьківщині порушено чотири кримінальні справи, ще за двома є вироки. У день затримання проти Саакашвілі порушили ще одну справу за незаконний перетин кордону.
- Саакашвілі відправили в СІЗО, де він оголосив голодування і вимагав зустрічі із українським консулом. У Грузії заявили, що його екстрадиція в Україну неможлива. Сам Саакашвілі також проти екстрадиції.