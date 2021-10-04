Саакашвили в грузинском СИЗО посетил украинский консул

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул в понедельник, 4 октября, посетил Михеила Саакашвили в СИЗО города Рустави в Грузии.

Об этом пишет «Европейская правда».

По его словам, состояние Саакашвили удовлетворительное, на условия содержания он не жаловался. Николенко заверил, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь, а консул взаимодействует с его адвокатами.

Саакашвили тем временем продолжает голодовку.