У Раді зареєстрували постанову про запровадження санкцій проти Коломойського

Депутатське обʼєднання «Справедливість» зареєструвало у Верховній Раді постанову про накладення санкцій на олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила голова обʼєднання Олександра Устінова.

Вона зазначила, що саме Рада повинна проголосувати за санкції проти Коломойського і тоді звернутися до РНБО, щоб не вийшло «вибірковості» санкцій.

«Це чудовий спосіб нашій монобільшості показати справжній намір боротися з олігархами, а опозиції не говорити про те, що парламент «ламали через коліно», а самим як парламенту розпочати боротьбу з олігархами. Не займатися політичним піаром та захистом тих, хто спонсорує політиків, а проголосувати санкції проти Коломойського», — зауважила Устінова.