У Раді зареєстрували постанову про запровадження санкцій проти Коломойського

Депутатське обʼєднання «Справедливість» зареєструвало у Верховній Раді постанову про накладення санкцій на олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомила голова обʼєднання Олександра Устінова.
Вона зазначила, що саме Рада повинна проголосувати за санкції проти Коломойського і тоді звернутися до РНБО, щоб не вийшло «вибірковості» санкцій.
«Це чудовий спосіб нашій монобільшості показати справжній намір боротися з олігархами, а опозиції не говорити про те, що парламент «ламали через коліно», а самим як парламенту розпочати боротьбу з олігархами. Не займатися політичним піаром та захистом тих, хто спонсорує політиків, а проголосувати санкції проти Коломойського», — зауважила Устінова.
Нардеп назвала подібний крок «тестом» на готовність до «справжніх» кроків проти олігархів.
«Це чудовий тест для кожної політичної сили та їх готовності не до популізму, а справжніх кроків проти олігархів. Подивимося, чиї підписи там будуть і хто цей тест пройде», — написала Устінова.
- 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом.
- 10 вересня Разумков відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. Після цього між головою ВР і «Слугою народу» почався конфлікт, оскільки політсила просила, щоб закон передали комісії після його ухвалення.
- 23 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Наступного дня з’ясувалося, що нардепи підтримали взаємовиключні поправки. Так, поправка 398 визначає, що вносити олігархів до реєстру буде Нацагентство з питань запобігання корупції за поданням комісії. Водночас нардепи підтримали поправку 406, яка визначає, що реєстр олігархів вестиме Рада нацбезпеки і оборони. Тепер депутати намагаються вирішити, як усунути цю колізію.
- 4 жовтня на погоджувальній Раді спікер парламенту зазначив, що він чекає, поки комітет виправить закон — без взаємовиключних правок, а тоді підпише його і передасть на підпис президенту.