США дозволили Коломойському продати нерухомість у Техасі, щоб виплатити податкові борги

США дозволили компанії українського олігарха Ігоря Коломойського продати «заморожену» будівлю в Техасі, щоб за прибуток виплати податкові борги.

Так, федеральна окружна суддя США Марсія Кук задовольнила клопотання Міністерству юстиції і дозволила олігарху продати будівлю в Далласі, пише «Радіо Свобода».

У цій будівлі колись була розташована компанія Electronic Data Systems, заснована колишнім кандидатом у президенти США Россом Перо.

Покупцем виступила північнотехаська компанія з нерухомості Centurion American, яка заплатила Коломойському 23,3 мільйона доларів. Продаж буде завершений 27 вересня.

Річ у тім, що з цією будівлею пов’язано понад 425 тисяч доларів боргу податку на нерухомість, пені та виплат на користь місцевої громади.

Після виплати боргів та податків решта прибутку від продажу буде поміщена на депозитний рахунок, яким до кінця судового розгляду керуватиме американський уряд.

Торік Міністерство юстиції звинуватило Ігоря Коломойського, поміж іншого, в тому, що він придбав будівлю в Далласі, а також ще два об’єкти в штатах Кентуккі та Огайо за кошти, виведені з ПриватБанку в Україні. Як стверджується, усі три об’єкти підлягають конфіскації на підставі порушень федерального законодавства США про відмивання грошей. Водночас Коломойський відкидає усі звинувачення.