США разрешили Коломойскому продать недвижимость в Техасе, чтобы выплатить налоговые долги

США разрешили компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать «замороженное» здание в Техасе, чтобы за прибыль выплаты налоговые долги.

Так, федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и позволила олигарху продать здание в Далласе, пишет «Радио Свобода».

В этом здании когда-то располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо.

Покупателем выступила северо-техасская компания по недвижимости Centurion American, которая заплатила Коломойскому 23,3 миллиона долларов. Продажа будет завершена 27 сентября.

Дело в том, что на это здание наложено более 425 тысяч долларов долга, пени и выплат в пользу местной общины.

После выплаты долгов и налогов остальная прибыль от продажи будет помещена на депозитный счет, которым до конца судебного разбирательства будет руководить американское правительство.

В прошлом году Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского, помимо прочего, в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из ПриватБанка в Украине. Как утверждается, все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег. В то же время Коломойский отвергает все обвинения.