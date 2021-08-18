ПриватБанк через газету «Голос Украины» вручил Коломойскому израильский иск, который касается вывода $600 миллионов

ПриватБанк опубликовал в газете «Голос Украины» уведомление о вручении израильского иска свои бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Речь идет о выводе $600 миллионов из банка и размещении этих средств на банковском счете в Израильском Банке Дисконт.
Об этом ПриватБанк сообщил в среду, 18 августа.
Также в деле есть другой ответчик — Вячеслав Карташов, давнее доверенное лицо Коломойского и Боголюбова, сейчас он занимает должность директора департамента юридического сопровождения в «Укрнафте».
Хотя Коломойскому и Боголюбову в Израиле уже должным образом вручили иск, однако, учитывая их с Карташовым предыдущие попытки избежать вручения иска в Украине, банк публикует его в официальной газете Верховной Рады Украины. Таким образом ПриватБанк защищается от их аргументов о том, что иск вручили неправильно.
Напомним, что в декабре 2019 года ПриватБанк обратился в Окружной суд города Тель-Авив с иском к своим прежним владельцам по поводу отмывания денег — более $600 миллионов незаконно вывели из банка в период с 2007 по 2011 год и разместили на банковском счете в Израильском Банке Дисконт (Israel Discount Bank).
- ПриватБанк национализировали 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 миллиардов гривен. Американская компания Kroll по итогам аудита установила, что до национализации ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 миллиарда. Бывшие акционеры — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и вернуть банк.
- ПриватБанк считает, что бывшие его владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли почти $800 миллионов. Также в финучреждении заявляли, что бизнесмены скупили активы в США (недвижимость и компании) на сотни миллионов долларов за счет фиктивных займов, которые ПриватБанк выдавал компаниям бизнесменов.