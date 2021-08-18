ПриватБанк через газету «Голос Украины» вручил Коломойскому израильский иск, который касается вывода $600 миллионов

ПриватБанк опубликовал в газете «Голос Украины» уведомление о вручении израильского иска свои бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Речь идет о выводе $600 миллионов из банка и размещении этих средств на банковском счете в Израильском Банке Дисконт.

Об этом ПриватБанк сообщил в среду, 18 августа.

Также в деле есть другой ответчик — Вячеслав Карташов, давнее доверенное лицо Коломойского и Боголюбова, сейчас он занимает должность директора департамента юридического сопровождения в «Укрнафте».