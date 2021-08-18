ПриватБанк через газету «Голос України» вручив Коломойському ізраїльський позов, який стосується виведення $600 мільйонів

ПриватБанк опублікував у газеті «Голос України» повідомлення про вручення ізраїльського позову своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Ідеться про виведення $600 мільйонів з банку та розміщення цих коштів на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт.

Про це ПриватБанк повідомив у середу, 18 серпня.

Також у справі є ще один відповідач — Вʼячеслав Карташов, давня довірена особа Коломойського та Боголюбова, наразі він обіймає посаду директора департаменту юридичного супроводу в «Укрнафті».