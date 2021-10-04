В Раде зарегистрировали постановление о введении санкций против Коломойского

Депутатское объединение «Справедливость» зарегистрировало в Верховной Раде постановление о наложении санкций на олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщила глава объединения Александра Устинова.

Она отметила, что именно Рада должна проголосовать за санкции против Коломойского и тогда обратиться к СНБО, чтобы не получилось «избирательности» санкций.

«Это замечательный способ для нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а для оппозиции — не говорить о том, что парламент «ломали через колено», а самим как парламенту начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать за санкции против Коломойского», — отметила Устинова.